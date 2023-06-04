Yabancılar oy dengelerini bozabilir

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, yaklaşan yerel seçimlerde yabancıların oy kullanmasının tüm dengeleri alt üst edebileceği konusunda dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Aksoy, muhalefetin sığınmacı meselesini kararlılıkla ele alması gerektiğini vurgulayarak, “Yerel seçimler yaklaşıyor ve son derece tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. Tüm denge noktalarının alt üst olabileceği bir durum söz konusu” dedi. İstanbul - M. Yasin Aydın

Okunma Sayısı: 143

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.