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5 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Yabancılar oy dengelerini bozabilir

04 Haziran 2023, Pazar 21:56
Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, yaklaşan yerel seçimlerde yabancıların oy kullanmasının tüm dengeleri alt üst edebileceği konusunda dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Aksoy, muhalefetin sığınmacı meselesini kararlılıkla ele alması gerektiğini vurgulayarak, “Yerel seçimler yaklaşıyor ve son derece tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. Tüm denge noktalarının alt üst olabileceği bir durum söz konusu” dedi.

İstanbul - M. Yasin Aydın

 

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