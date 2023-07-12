Yalan ve iftirayla seçim kazandılar

Gelecek ve Saadet Partisi tarafından kurulan Saadet Partisi TBMM Grubu ilk Grup Toplantısı yapıldı.

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi Genel Başkanları Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu peş peşe konuştu. Karamollaoğlu şunları söyledi: “Ne yazık ki seçimlerden bugüne yapılanlara, yapılmayanlara, söylenenlere ve söylenmeyenlere baktığımızda; “Yalan ve İftirayla Seçim Kazanıyorlar, Talanla Ekonomi Yönetiyorlar” demek mümkün.” Davutoğlu ise, “İktidar, bütün bu devlet imkanlarını kullanarak kazandığı Pirus Zaferini sanki geçmiş bütün haksızlıklarına, adaletsizliklerine, yolsuzluklarına ibra imiş gibi hiç tutumunu değiştirmeden aynı fütursuz davranışla iktidar siyaset yöntemini kullanıyor. O günden bugüne hiç ders almadılar” dedi. İstanbul - Seyhan Şentürk

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