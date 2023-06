Yanlış politikalarla pahalılık sona ermez

Demokrat Parti milletvekilleri gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, “Kötü ve yanlış politikalara devam edildiği müddetçe Türkiye’de pahalılığın asla sona ermeyeceği, doların da daha yüksek rakamlara ereceği görülmektedir” denildi.

RECEP BOZDAĞ - YALOVA

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir milletvekilleri Salih Uzun ile Haydar Altıntaş; gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, “21 yıldır ülkeyi ‘ekonominin kitabını ben yazdım’ diye yöneten, yazdığı kitabı ne okumayı ne uygulamayı beceremeyen bir iktidar, daha düne kadar dolandırıcı diye suçladığı ve çok ağır hakaretler ettiği Mehmet Şimşek’i maliye bakanı yaparak ülkeyi huzura, refaha kavuşturacakmış. Bugün itibarıyla gördük ki piyasalar alt üst olmuştur, zam zam üstüne gelmekte. TÜİK yalancı rakamlarıyla haziran ayında da enflasyonu düşük göstererek memuru, emekliyi perişan edeceğini apaçık şekilde ortaya koymuştur” dedi.

Politika yanlış

İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, “Hububat fiyatlarının açıklanması esnasında hükümetin çiftçiyi hiç düşünmediğini ve bugün açıklanan 8 lira 72 kuruş civarındaki fiyatın çiftçinin maliyetini bile karşılamadığını herkes açık yüreklilikle görmektedir. Bugün döviz kurlarında meydana gelen artışların, bankaya 1 dolar almaya gitseniz 25 TL istiyorlar, neredeyse yüzde 20 oranında devalüe olmuş para karşısında açıklanan buğday fiyatlarının da en aşağı yüzde 20 değer kaybettiğini düşünecek olursak çiftçinin bütün umutları gelecek bahara kalmış demektir. Uzun yıllardan beri Türk tarımının üzerinde ithalat lobilerinin ağır baskıları sonucunda Türk çiftçisi hükümet tarafından reva görülen düşük taban fiyatları bir taraftan da ithalat lobilerinin baskısı altında ezilmekte ve Türk milleti üretemez hala gelmiş durumdadır. Bunun da sonucunu ortaya çıkan fiyat pahalılığı olarak vatandaşın tüketim hanesinde görmekteyiz. Raflardaki gıda maddesi fiyatlarının, fırındaki ekmek fiyatının yüksek olmasının sebebi çiftçi değildir, uygulanmakta olan kötü politikalardır. Kötü ve yanlış politikalara devam edildiği müddetçe Türkiye’de pahalılığın asla sona ermeyeceği, doların da daha yüksek rakamlara ereceği görülmektedir” şeklinde konuştu.

UZUN: MİLLİ İRADENİN GASPIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Salih Uzun ise, TİP Milletvekili Can Atay’ın tutukluğuna dair “Apaçık bir anayasa ihlali ile karşı karşıyayız. TİP Milletvekili Can Atalay, milletvekili seçilmiş, mazbatasını almış olmasına rağmen tutukluluğu devam ettiriliyor. Tam bir hukuk gaspıyla karşı karşıyayız, sadece Hatay halkının iradesi gasp edilmiyor, tümüyle milli iradenin gaspıyla karşı karşıyayız. Bir an evvel bu milli irade gaspına son verilmelidir diye düşünüyorum” diye konuştu.