Kış aylarında gıda ve ısınma giderleri ile dar gelirliler için zor bir süreç yaşayacaklarını söyleyen Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ürün çiftçiden çıktı ya da tarlada kaldı ve gıda fiyatları hasat sonrası artmaya başladı. Gıda fiyatlarındaki artış devam ediyor. Rafta gıda fiyat yükselişi iktidar tarafından hesaplanamadığı görülüyor. Yanlış yönetimin bedelini halk ödüyor” diye konuştu.

Ekim dönemi başladı, çiftçi endişeli Türkiye’nin yüzde 45’in üzerindeki gıda enflasyonu ile G20 ülkeleri arasında en yüksek gıda enflasyonuna sahip ikinci ülke konumuna geldiğini hatırlatan Gürer, vatandaşın başka çaresi olmadığı için borçtan korkmaz duruma geldiğini söyledi. Gürer, “3 trilyon 674 liraya yükselen bireysel kredi ve kredi kartı borçları ile vatandaş borçla yaşar duruma geldi” diye konuştu. Emekli maaşı ile asgari ücretin açlık sınırı altında kaldığını, geçim sıkıntısının olabildiğince arttığını ve derin bir fakirliğin yaşandığını ifade eden Gürer, “Vatandaş ödeme güçlüğüne düşünce icralar da artıyor” dedi. İstanbul - Seyhan Şentürk

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