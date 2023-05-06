Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kocaeli’de konuştu.

Karamollaoğlu, “Hiçbir seçimde bugün yaşadığımız gerilimi yaşamadık. Siz halkın tasvip etmemesini gördüğünüz zaman, şimdiden garanti vermelisiniz. Ben çekip gideceğim diyebilmelisiniz. Korkuyorlar, diyemiyorlar. Çünkü yaptıkları hatalar, haddi aştı” dedi. Karamollaoğlu, “14 Mayıs’ta artık bugünkü iktidarın sonu gelmiş olacak. Bundan sonra da AK Parti’nin ayakta kalabilme şansını ben görmüyorum. Dağılacak. Çünkü son iki dönemde şu görüldü. Bu iktidar, menfaat kaygısı ile birbirine yapışmış insanların iktidarı. Garibanın iktidarı değil” dedi. Karamollaoğlu, “Başkanlık sistemi, tam da tahmin ettiğimiz gibi diktatörlüğe meyletti. Hiçbir bakanın kendi bakanlığı ile ilgili karar alma yetkisi yok. Meclis’in yetkisi yok. Bütçeyi bile müzakere edemiyor. Böyle bir sistem dünyanın hiçbir yerinde yok. Demokrasi varmış gibi gösteriliyor. Seçimler de varmış gibi gösteriliyor. Ama fiiliyatta uygulanan doğrudan doğruya tek adam sistemi. Biz buna karşıyız. Bunun için bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

Kocaeli - Anka