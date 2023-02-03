Yargı kirlenirse devlet organize suç örgütüne dönüşür

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Yargı kirlenirse ve yargı görevini yapmazsa devlet organize suç örgütüne dönüşebilir. Türkiye’nin geldiği noktalardan biri de budur” dedi.

Gündeme yönelik açıklamalarda bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Yargı kirlenirse ve yargı görevini yapmazsa devlet organize suç örgütüne dönüşebilir. Türkiye’nin geldiği noktalardan biri de budur. Bürokrasinin bu kadar çürüdüğünü bizim tarihimizde hiç görmemiştik. Türkiye öyle bir noktada ki bu işin partisi yoktur. Sorun Türkiye’dir. Çürüyen bir yapıyı yeniden adalet üzerine inşa etmektir. Bu iş parti meselesi olmaktan çıktı. Memleket elden giderken a partisi b partisi tartışamayız” dedi.

Bedeli ne olursa olsun 418 milyar doları alıp bu ülkenin kasasına koyacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Sayıştay’ın raporlarını alıp bakacağız, 418 milyar dolar paranın nerelere iç edildiğini o raporlarda görmek istiyoruz. Bedeli ne olursa olsun 418 milyar doları alıp bu ülkenin kasasına koyacağız. Soygun düzeni var. 418 milyar dedik biz bulduk ama belki çok daha fazla. Siz rüşvet soruşturulmayacak diye kanun çıkarırsanız. AYM’ye gittik buradan çağrı yapıyorum, sayın başkanı da yürekten kutlayalım” ifadelerini kullandı.

ADAYLIKTA DAYATMA YOK

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “İki lider arasında yapılan görüşmenin kamuoyuna yansıtılmasını doğru bulmam. İki lider elbette oturduk konuştuk. Sıradaki toplantının gündemini belirleyecek olan Temel Bey. Bir tur daha görüşecek liderlerle. Gayet samimi bir görüşme oldu. Altı lider bir araya gelecek, mutabakat içinde adayımızı belirleyeceğiz. Dayatma yok, Türkiye’yi düşünüyoruz. Bizim temek hedefimiz var olan sistemi değiştirmektir. Bu sistem Türkiye için bir beka sorunudur. Bir devlet bir kişiye teslim edilemez. Nasıl ekonomi, yargı, sağlık konusunda neleri düşündüğümüzü kamuoyuyla paylaştıysak aday konusunu da aynı şekilde paylaşacağız. Gerçekten temel hedefimiz ülkenin huzuru. Aday için mutabakat olması lazım. Bir adayın gelmesi diye bir şey yok. Benim itiraz etmeye hakkım yok. Diyelim ismim üzerinde mutabakat oldu, elbette bu görevi yapmak onurlu bir şeydir. ‘Siz neden benim adımı ileri sürüyorsunuz’ diye özel bir itirazım olmaz. İşin doğasına aykırı olur bu.”