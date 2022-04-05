Yargı sisteminde etkisiz hale getiriliyorlar

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımıcısı Mustafa Yeneroğlu, Avukatlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Yeneroğlu, “Yargıya güvenin ortadan kalktığı, yargılamanın adaletin sağlanması amacına hizmet etmediği ve verilecek hükmün daha başından muktedir lehine kurgulandığı bu dönemde; boyunduruk altına alınamayan, baskı ve tehdit ile sindirilemeyen, mesleklerini hakkıyla icra etmeye çalışan avukatlar, çok çeşitli sorunlarla karşı karşıya bırakılmakta, sistematik olarak itibarsızlaştırılmaya ve yargı sisteminde etkisiz hale getirilmeye çalışılmaktadır” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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