Yargıda liyakat sorunu var

Saadet/Gelecek Partisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Türkiye’deki yargı sisteminin ciddi sorunlarına dikkat çektiği konuşmasında, özellikle liyakat sorununun yargı camiasının en önemli meselelerinden biri olduğunu belirtti.

Yargı organında yer alan haksız mülakat sistemine eleştiren Şahin, bu uygulamanın adil bir yargı sisteminin oluşturulmasının önünde büyük bir engel olduğunu dile getirdi. Sınavlarda torpil bulamayan adayların mağduriyet yaşadığı ve bu durumun yargının tarafsızlığına zarar verdiği vurgulayan Şahin, liyakatin esas alındığı, objektif kriterlere dayalı bir sistemin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle hâkim-savcılık sınavlarında yaşanan düşük puan sınırının kaldırılmasının, yargı sistemindeki liyakat sorununu daha da derinleştireceğini ifade eden Şahin, bu durumun yargının güvenilirliği ve etkinliği açısından ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı. Şahin, Türkiye’nin yargı alanındaki sorunlarının çözümü için siyasi iradenin de ortak bir çaba göstermesi gerektiğinin altını çizdi. Ankara - Mehmet Kara

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