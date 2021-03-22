Yasağa rağmen günde 3400 kişi işsiz kaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba genel işsizlik verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“İşten çıkarma yasağı olmasına rağmen geçen yıl Türkiye’de her gün 3 bin 400 kişi işsiz kaldı” diyen Ağbaba, 2020 yılında 5,7 milyon genç vatandaşın evde kalarak eğitimden de istihdamdan da faydalanamadığını söyledi. Ağbaba’nın açıklamaları şu şekilde: “2020 yılı genelinde 15-29 yaş arası ne eğitimden ne de istihdamdan yararlanan gençlerimizin sayısı 5 milyon 702 bine yükseldi. 2019 yılına göre evde kalan gençlerimizin sayısında yaşanan artış 472 bin oldu. Bu duruma göre 2020 yılında 5,7 milyon gencimiz evde kalarak annesinin babasının eline bakar hale geldi.” Ankara - Anka

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