Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı paylaştı.

Karamollaoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İstiklal Mücadelemizin karargâhı ve Cumhuriyetimizin kurucu iradesi TBMM’nin kuruluşunun 103. yıldönümü ile ülkemizin yarını, geleceği, umudu olan sevgili çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en samimi duygularımla kutluyorum. İnanıyorum ki, yeni dönemde ortak aklı, istişareyi esas alarak TBMM’yi yeniden güçlü kılacak ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, eğitim ve sağlık hizmetlerinden geri kalmadığı, adil, müreffeh ve “Yaşanabilir bir Türkiye’yi” hep birlikte inşa edeceğiz” ifadesini kullandı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 559

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.