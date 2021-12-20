Yaşanan sorunların kaynağı sizsiniz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İstanbul Sultanbeyli ilçe kongresinde konuştu.

Babacan, “Yerini hatırlıyorsanız elinizi vicdanınıza koyun. Ülkemizde yaşanan sorunların kaynağı dışarıda değil. Devletin boşalan kasalarının, vatandaşın boşalan ceplerinin sebebi dış mihraklar falan değil. Bu yaşananların bir tek sorumlusu var: Kafasına esince Merkez Bankası Başkanı’nı görevden alan, ekonomi bakanını görevden affeden, bağımsız olması gereken kurumlara açıkça talimat veren, dış ilişkilerde itibarımızı yerle bir eden Erdoğan ve onun ortaklarıdır. Vatandaş, ‘Geçinemiyorum, yetiştiremiyorum’ diyor. Bunlar ne diyor? ‘En azından vatanı satmıyoruz, dış güçlere boyun eğmiyoruz, terörist değiliz’ diyorlar. Geçim sıkıntısıyla beli bükülen anne babalar da sadece onları haber yaptığı için tutuklanan gazeteciler de yarınlarına endişeyle bakan gençler de terörist falan değil. Hiç kimsenin vatanını sattığı falan yok. Bu ülkenin vatandaşları bu ülkeyi çok seviyorlar. Ama siz, artık bunu görmüyorsunuz. Sürekli düşman arıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Anka