Yaşasaydı Yeniden Refah Partili olurdu

Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, Atatürk’ün yaşaması durumunda Yeniden Refah Partili olacağını savundu.

Erbakan, şunları söyledi: “Erbakan Hocayı rahmetle anıyoruz. Atatürk yaşasaydı Refah Partili olurdu demişti, tepkiler de gelmişti. Halbuki çok açık ve net, Atatürk tam bağımsız Türkiye demek, yeniden büyük Türkiye demek, şahsiyetli dış politika demek, ekonomide, sanayide dışa bağımlılıktan kurtulmak demek. Bununla beraber kalkınma, üretim, istihdam ve ihracat demek.Sayısız fabrika kurdu; bu fabrikalar üretime, istihdama yönelik projeler. Bütün bunlara baktığınız zaman Milli Görüş’ün ve Refah Partisi’nin programıyla ve yaptıklarıyla örtüşen konular olduğu için... Atatürk de olsa Yeniden Refah Partili olurdu demişti. Tabii biz gerçek Atatürkçüleri de kucaklıyoruz ve onların da oylarına talibiz.” Haber Merkezi

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