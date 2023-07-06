Yatırımcıyı da kaçırmayın

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, “Gelin bu ülkeden doktorları, mühendisleri, yazılımcıları kaçırdığınız gibi Türk yatırımcısını da kaçırmayın ve bu yanlışlardan bir an önce dönün” dedi.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, TBMM Genel Kurulu’nda konuştu. Arpacı, “Gelin bu ülkeden doktorları, mühendisleri, yazılımcıları kaçırdığınız gibi Türk yatırımcısını da kaçırmayın ve bu yanlışlardan bir an önce dönün. Buradan ekonomi yönetimine sesleniyorum. Ekonomi güven yönetimidir, bu anlayışla rasyonel politikalara dönemezsiniz. Türkiye’nin içine düştüğü bu sarmaldan çıkış yolu ekonominin bilim olduğunu kabul etmekten geçer, Türkiye’yi çağdaş hukuk anlayışı ile yönetmekten geçer, ülkeyi yatırım yapılabilir ülke sınıfına sokacak yapısal reformları yapmaktan geçer. Gelin keyfi politikaları bırakıp yargı bağımsızlığını sağlayın, mazbatasını aldığı halde hala hapiste olan milletvekili Can Atalay’ı serbest bırakın, gelin İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönelim. Sonu sermaye kontrolüne gidecek para politikalarından vazgeçelim. Uluslararası serbest piyasa ekonomisine geçelim. İhtiyaç duyduğumuz dış kaynakların Türkiye’nin en güzide şirketlerini satarak değil reform yaparak ülkemize gelmesini sağlayalım.” Ankara - Anka

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