Eski başbakan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı kararıyla alınan ilaç zammına tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Davutoğlu, “Gıda ve enerji zamları ile vatandaşlarımızı hastalığa mahkûm edip, ilaç zamları ile taammüden öldürmeyi mi planlıyorsunuz? Yalan ve istismarla kazandığınız seçimler ile kullardan utancınız kalmadı ama halkımız sizin ekonomik zulmünüz altında inim inim inlerken lüks ve şatafat içinde sürdürdüğünüz saltanat dolayısıyla bari Allah’tan utanın! Yazıklar olsun!” dedi. Haber Merkezi

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