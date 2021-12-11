Hatay Milletvekili Tokdemir, Meclis genel kurulunda Helal Akreditasyon Kurumu’nun bütçesiyle ilgili yaptığı konuşmada, “Allah her kuluna; helâl gıdayı, helâl yaşamayı, helâl düşünmeyi, haram ve kul hakkı yememeyi nasip etsin” dedi.

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, bütçe kanunu teklifi çerçevesinde Helal Akreditasyon Kurumuyla ilgili partisini görüşlerini açıklarken, “Allah her kuluna; helal gıdayı, helal yaşamayı, helâl düşünmeyi, haram ve kul hakkı yememeyi nasip etsin” diye konuştu.

Kasım 2017’de Meclisten yasası çıkarılan, Temmuz 2018’de ise Faaliyet Kararnamesi’yle oluşturulan kurum dünyadaki 1,8 milyar Müslümana yönelik 3,9 trilyon dolar değerindeki, büyüklüğündeki helâl ekonomisinden pay alma hedefiyle kurulduğunu hatırlatan Tokdemir, “Kurum, 3’ü bu yıl olmak üzere sadece ve sadece 7 kuruma helal akreditasyon sertifikası verebildi. Kurumun bütçesi yılbaşından itibaren yüzde 45,4 oranında artırılacak. Aynı dönemde Bakanlıklar dâhil diğer kurum ve kuruluşların ödeneklerindeki artış ise sadece yüzde 19,8 düzeyinde kalacak. 2022 yılı genel bütçe ödeneklerindeki artışın yaklaşık 2 katı üzerinde ödenek artışı yapılan kurumun harcamalarını yükseltecek en büyük gider personel ödenekleri olacak” dedi. Helal Akreditasyon Kurumu’nun amacının hem dinî inançlarımıza uygun hem de halk sağlığını tehdit etmeyen yerli üreticiyi korumak ve teşvik etmek olması gerektiğini, birilerine makam, mevki ve kadro sağlamak olmaması gerektiğini söyleyen İsmet Tokdemir, “Yazıktır, günahtır, haramdır” diye konuştu.

Ankara - Fatih Karagöz