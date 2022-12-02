Yeni anayasa ortak mutabakatla yapılacak

Altılı Masa’nın anayasa değişikliği önerisini hazırlayan kurmaylara göre eleştiri ve öneriler dikkate alınacak, ortak mutabakat sağlanması halinde bunlar hazırlanacak anayasa teklifine eklenecek.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Altılı Masa’nın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e dair anayasa değişikliği önerisi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Anayasada 84 maddede değişiklik hedefleyen Altılı Masa’nın önerisinin sınırlı kaldığı, özellikle temel hak ve özgürlükler ile çalışma yaşamına dönük düzenlemelerin yeterli olmadığı eleştirileri kayda geçti. Öneriyi hazırlayan Altılı Masa’nın Anayasal ve Yasal Reform Komisyonu üyelerine göre ortaya çıkan bu metin, baştan anayasanın yazıldığı bir teklif ya da tasarı değil. Önerileri ve eleştirileri kayda alacaklarını belirten Altılı Masa temsilcileri, söz konusu öneriye dair değişiklik kapısını açık bıraktı. ‘Altılı Masa Anayasal ve Yasal Reform Komisyonu’ üyesi, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, anayasa hukukçusu Prof. Dr. Serap Yazıcı’ya göre ortaya çıkan öneri anayasa değişikliği metni değil.

Eksikliklerinin olması doğal

Anayasa önerilerini, “tümüyle yeni bir anayasa yapma” vaadiyle hazırlamadıklarını, altı siyasi parti liderinin 28 Şubat 2022’de kamuoyuna açıkladığı ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni esas alarak hazırladıklarını belirten Yazıcı, “Mutabakat metninin asıl teması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni yürürlükten kaldırmak yerine Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i kabul etmek. Bunun yanı sıra mutabakat metninde yargıya ve bir takım hak ve hürriyetlere ilişkin vaatler var. Biz bütün bu vaatleri hukuki açıdan formüle etmiş olduk” dedi. Hazırladıkları anayasa önerisine dair yöneltilen eleştirileri takip ettiğini, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın öneriyi ‘olumlu’ fakat ‘eksik’ bulduğunu hatırlatan Gelecek Partili Yazıcı, “Tabii ki eksik olacaktır çünkü bu tümüyle bir anayasa değişikliği metni değil. ‘Türkiye’nin bütün sorunlarını bu metinde çözeceğiz’ iddiasıyla hazırlanmış bir metin değil. Eksikliklerinin olması doğal” ifadelerini kullandı.

Tüm geri dönüşleri merakla bekliyoruz

Anayasal ve Yasal Reform Komisyonu üyesi, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz anayasa önerilerinin her türlü yapıcı öneri ve görüşe açık olduğunu söyledi. Önerilerini açıklarken “Anayasa değişiklik teklifi” ya da “Anayasa çalışması” ifadesini özellikle kullanmadıklarını belirten İYİ Partili Poyraz, “Öneri, bu konuyla ilgili görüşlere ve eleştirilere açık olmak demektir. Biz de buna açığız. Tartışılacak ve biz katılımcı bir sistem kurmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Sivil toplum kuruluşları ve örgütlerle anayasa değişikliği önerilerini görüşmek için takvim oluşturduklarını söyleyen İYİ Partili Poyraz, “Bu hafta içerisinde görüşmelerin takvimini oluşturuyoruz. Öncesinde bölgesel toplantılar yapacağız ve sivil toplum kuruluşlarını gezeceğiz. Tüm geri dönüşleri de merakla bekliyoruz” ifadelerini kaydetti.

Alt eşik belirlenmiş oldu

Gazete Duvar’ın haberine göre, Anayasal ve Yasal Reform Komisyonu üyesi, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya’ya göre açıklanan anayasa önerisiyle demokrasi ve özgürlükler açısından “alt eşik” belirlenmiş oldu. Söz konusu “eşiğin” altına düşmemek kaydıyla bütün partilerden ve sivil toplum örgülerinden gelen önerileri, altı siyasi parti olarak değerlendirmeleri gerektiğini belirten SAADET’li Kaya, “Gelen öneriler yine altı siyasi partinin mutabakatıyla hazırladığımız metne koyulabilir. Belirlediğimiz çıtanın altına düşmemek kaydıyla daha ileriye götürmeye hazırız. Gelebilecek önerileri toplayıp değerlendireceğiz. Bunu daha da geliştirmeye, mutabakat kaydıyla açığız” diye konuştu.