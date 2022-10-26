Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Artı TV’de yayınlanan ‘Kemal Avcı ile Ankara Gündemi’ programının konuğu oldu. Artı TV ekranlarında konuşan Davutoğlu, Erdoğan’ın Diyarbakır mitingi hakkında konuştu.

Davutoğlu, Diyarbakır hava alanından miting meydanına kadar her yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resminin asılı olduğunu belirterek, “12 Eylül’de Kenan Evren’in bu kadar resmi var mıydı? Ben hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı. “Yeni bir çözüm süreci başlatmalıyız” diyen Davutoğlu, “bütün bu yaşanan acı tecrübelerden, ders almış, geçmişte HDP’ye oy veren vatandaşlar, geçmişte MHP’ye oy veren vatandaşlar, geçmişte Ak Parti’ye oy veren vatandaşlar vs. onların artık ortak bir zeminde buluşması lazım bu ortak zemin. Ne kaos ne güvenlikçi politika.. Özgürlük güvenlik dengesi..” ifadelerini kullandı. Millet İttifakı’nın adayının açıklanması konusuna da değinen Davutoğlu, Cumhurbaşkanı adayının seçim takvimi ile birlikte ele alınacağını ifade etti. Haber Merkezi

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