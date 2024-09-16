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17 EYLÜL 2024 SALI - YIL: 55

Yeni bir meclis ve hükümete ihtiyaç var

16 Eylül 2024, Pazartesi 23:16
Demokrat Sendikalar Konfederasyonu (DESKON) Genel Başkanı Gürkan Avcı, AKP’nin ülkeyi babasının çiftliğine çevirdiğini söyleyerek, “Aldıkları cahilane keyfi kararların cezasını halk çekiyor. Hesap verme, denetim diye bir şey yok. Devletteki tüm denetim yapılarını etkisiz hale getirdiler. Eğer yeni Anayasa yapılacaksa seçim sonra yapılmalıdır. AKP’nin ve ittifakçılarının bu saatten sonra devlete daha fazla borç, halka daha fazla sefaletten başka vereceği hiçbir şey yok. Tek kurtuluş erken seçimdir” dedi.

Yaptığı açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle memur, işçi, emekli, çiftçi ve sanayicinin kan ağladığını söyleyen Avcı, “Hükümet, halkı perişan etti. Çiftçimiz, sanayicimiz ve emeklimiz ayakta durmakta zorlanıyor. Bu kötü gidişe bir an önce son vermek için erken seçim kaçınılmaz hale gelmiştir. Mevcut hükümetin artık ülkeyi yönetemez hale geldiğini görüyoruz. Türkiye paran kadar adaletin, paran kadar sağlığın ve paran kadar eğitimin alındığı bir ülke haline gelmiştir. Türkiye’nin bu zor günlerden çıkışı için yeni bir meclis ve hükümete ihtiyaç vardır” diye konuştu.

Ankara - Adnan Solmaz

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