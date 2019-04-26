İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2018 yılı faaliyet raporu, belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.

Saraçhane’deki binada gerçekleşen meclis toplantısında, İBB’nin 2018 faaliyet raporu ele alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, raporun 2018 yılına ait olduğunu, bu dönemde görev yapan başkanın gelip bunu anlatmasını istediğini söyledi. Faaliyet raporunu herkes tarafından incelendiğine inandığını kaydeden İmamoğlu, “Siyasî polemiklere girerek değil, gerçekten üreten, iyi birer öğrenci olup, farklı ortamlarda öğrendiklerini veya kavradıklarını nasıl sürece dahil ederim çabasıyla ortaya koyması gereken önemli bir meclisiz. İstanbul’da atılan küçücük bir adım Türkiye’ye örnek olur” dedi. İmamoğlu, şöyle konuştu; “Bu şehrin her yönüyle akılla yaşayan bir organizma gibi yaratıcı ve bir olmasını istiyoruz. Burası tüm imkânlarıyla bir şehir değilse, gerçekten o şehirde mutluluk değil mutsuzluk konuşur. Şehirlerde ortaya konulan mutluluk, ülke için de iyi oluyor. Dönem dönem birbirimizi yaraladığımız süreci yönetmeye kalktığımızda yaptığımızdan utanmamız gerekir. O bakımdan ben İstanbul’a yeni nesil bir siyaset anlayışının hakim olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her sesi dinleyelim. Burada ne ideoloji ne siyasi görüşten bahsettim. Yeni nesil demokrasinin olduğu bir şehir istiyoruz.”