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Yeni nesil siyasete hazır olunmalı

29 Haziran 2019, Cumartesi 23:01
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin yeni nesil siyaset anlayışına hazır olması gerektiğini belirterek, yerel seçim sonuçlarının Türkiye’deki siyasal ortamı ve demokratikleşme biçimini yeniden ele alarak düşünmeleri gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Yabancı basının sorularını cevaplayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la beraber çalışma yürütme noktasında, Erdoğan’ın kendisini destekleyeceği yönünde açıklama yaptığını gördüğünü belirtti. Pazartesi vali, garnizon komutanı ve siyasi partileri ziyaret edeceğini açıklayan başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da randevu talep edecek. İmamoğlu, Erdoğan ile uzlaşabildikleri takdirde çok güzel işler yapabileceklerini de vurguladı. İmamoğlu’na yöneltilen sorulardan biri de, ana muhalefet partisi CHP’nin izlediği politikalar oldu. Partisinin gelinen noktada başarılı olduğunu düşünen İmamoğlu, diğer yandan bu başarının yeterli olmadığını da dile getirdi. CHP’nin yeni nesil siyaset anlayışına hazır olması gerektiğini savunarak, yerel seçim sonuçlarının kendilerine Türkiye’deki siyasal ortamı ve demokratikleşme biçimini yeniden ele alarak düşünmeleri gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Millet haddini aşana dersini verir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ülke yönetimine talip olma konusunda, “Görevime başladım, sonrasında halkımız bize neyi öngörür, bunlar zamana dayalı işler” dedi. DW’nin haberine göre İmamoğlu, 23 Haziran seçiminin “Ben ne dersem o olur” anlayışına sahip siyasetçi ya da siyasi partilerin millete hükmedemeyeceklerini gösterdiğini savunarak, “Öyle davranırsa günü geldiğinde bu memleket sandıkta dersini verir. 23 Haziran bu tavrı gösterenlere haddini bildirmiştir, günün sonunda hayırlı bir neticeye dönüşmüştür. Benzer siyasi manevralar yapmak isteyenlere muazzam bir derse dönüşmüştür” diye konuştu.

Şatafattan uzak bir anlayışı hakim kılacağız 

İBB’de israfı engellemek konusunda tüm kamu kurumlarına örnek olunması için yoğun çalışma yapacaklarını söyleyen İmamoğlu, “Sorgusuz sualsiz harcamaların önlendiği, lüksten şatafattan uzak, tasarrufla insanına hizmet üreten bir anlayışı hakim kılacağız. İsrafın ispatlarını kamuoyuyla paylaşmayı vazife edineceğiz. Böyle bir dönemi yaşatmak Türkiye adına da büyük bir kazanım olacaktır” dedi. Şeffaf, katılımcı ve hesap veren belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceklerini söyleyen İmamoğlu, belediye yetkilerinin kısıtlaması konusunda yöneltilen bir soruya, en riskli duruma karşı bile hazırlıklı olduklarını dile getirerek, “Bürokratik engeller için çalışılabilir, ama bu ‘23 Haziran’da ders almadım, bir daha ders alayım’a benzer. Gördük ki halk iradesi her şeyin üzerinde” cevabını verdi.

Etiketler: İstanbul, Ekrem İmamoğlu, İBB, CHP, siyaset
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