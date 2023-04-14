Yeni palavra sezonu açıldı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Seçim Beyannamesini eleştirerek, “Sahi Erdoğan’ın 2023 hedeflerine ne oldu; İhracat 500 Milyar dolar, Kişi başına düşen gelir 25 000 dolar, GSMH 2 Trilyon dolar olacaktı! Anlaşılan 2023 hedefleri, Teyyo Pehlivan’ın palavraları olarak tarihteki yerini aldı. Şimdi yeni palavra sezonu, TÜRKİYE YÜZYILI propagandası ile açıldı” dedi.

Sosyal medya hesabından, “Erdoğan’ın vaadlerine bakınca ‘yatmış, yatmış son gece üniversite sınavına hazırlanan öğrenci’ misali…” diyen Uysal, “Türk Milleti, Akp’ye mazeret bırakmayacak şekilde yetki, güç, bütçe ve 21 yıllık süre verdi. Bir 5 yıl daha verse bu 21 senede yapamadığınız neyi yapacaksınız” ifadelerini kullandı. Ankara - Recep Gören

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