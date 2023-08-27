'Yerel seçimden sonra ekonomi daha da kötüleşir'

Türkiye bir süredir ekonomik dar boğazda olduğunu, hükümet kanadının seçimlerden sonra attığı adımların kısa süre içinde sonuç vermeyeceğini düşünenlere göre özellikle 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerin ardından tablo daha da kötüleşeceği ifade ediliyor.

Gazeteduvar’ın haberine göre, seçimlerden önce uyarılarını dile getiren muhalefet partilerinin ekonomi kurmaylarına göre iktidar seçimlere kadar inişli çıkışlı bir ekonomi performansı sergileyecek ve ‘seçim ekonomisi’ uygulayacak.

Yerel seçimlerin ardından tablonun daha da kötüleşeceğini belirten kurmaylara göre yüksek enflasyon, yeni vergi yükleri, ücretlerin erimesi ve işsizlik kapıda.

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’a göre ekonomide mayıs seçimlerinden önce “halının altına süpürülen, üzerine şal örtülen” sorunların faturası seçimlerin ardından misliyle toplumun önüne kondu” derken, Yeşil Sol Parti Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Sezai Temelli de, “Türkiye ekonomisi uzun süredir kriz içerisinde ve krizin krizleri beslediği döngüler yaşanıyor. Yerel seçimlere kadar günü kurtarma politikaları yerel seçimlerden sonra çok daha yüksek toplumsal maliyet çıkartacaklar. Daha derinleşmiş yoksulluk ve işsizlikle karşılaşacağız” ifadelerini kullandı.

İşler zorlaşacak

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, yerel seçimlerin ardından yoksulluğun da ötesinde daha yüksek vergilerle karşılaşılacağını söylerken, Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota da “Yerel seçimlerden sonra benim tahminim ekonomik aktiviteyi çok yavaşlatacak kararlar alınacak. Yerel seçimden sonra işler bir miktar daha vatandaşlar açısından zorlaşacak. Belki enflasyonda ufak bir başarı sağlanır ama reel gelirler ciddi olarak düşecek ve işsizlik artacak” dedi. Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ise, bugün yaşanılan ekonomik tablo yerel seçim sonrası yaşanacakların ön gösterimi ve fragmanı niteliğinde olduğunu belirtti.

Yerel seçime kadar günü kurtarmak

DEVA Partili Candan Karlıtekin, iktidarın açık ve tek hedefi “seçim kazanmak, iktidardan düşmemek ve hesap vermemek” üzere kurulu. Erken seçimleri atlatana kadar tabiri caizse ayıya dayı diyecekler” derken, Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp de, “İktidarın bütün çabası yerel seçimlere kadar günü kurtarmak. Genel seçimlerden önce de aynısını yapmışlardı, bu filmin aynısını bize göstermişlerdi. Yerel seçim sonrası tufan yaşanabilir” diye konuştu.

Haber Merkezi