Yerli oligarklardan halkın parasını geri alacağız

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kamu ihalelerinden en büyük payı alan müteahhitler için kullandığı ‘beşli çete’yi; bu kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yurt dışına para kaçıran oligarklarına benzetti.

Sosyal medya hesabından video paylaşan CHP lideri, “Gittiniz İngiltere’den mahalleler, villalar satın aldınız. Bankalar kurdunuz. Paranızı oralara taşıyorsunuz, taşımaya da devam ediyorsunuz. Oralarda paralarınızın güvende olacağını mı zannediyorsunuz? Bakın Putin’in oligarklarına ne oldu? Rusya’dan kaçırdıkları paraları söke söke alıyorlar. Teker teker alıyorlar. Aslında kimin parası o Rus halkını parası sevgili halkım, halkın parası. Ey yerel oligarklar size mi yedirecekler sanıyorsunuz. Halkın parasını çaldınız. İbreti alem olacaksınız siz de. Sizi harambaşları sizi. Ama benim derdim siz de değilsiniz aslında. Benim derdim kaçırdığınız bu halkın parasıdır. O parayı ait olduğu topraklara yani bu güzel ülkemize geri kazandıracağız. Sizi gözünüzün yaşına bakan namerttir” dedi. Ankara - Anka

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