Yetkilileri liyakatle iş yapmaya çağırıyoruz

Demokrat Parti Gençlik Kolları, artan döviz kurları ve ekonomik belirsizlikle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Demokrat Parti Gençlik Kolları Başkanı Berkay Güloğlu imzalı açıklama şöyle: “Bakanların, vekillerin, belediye başkanlarının gerekçesini dahi bilmediğimiz şekilde görevden alınması, ekonomi piyasalarının korkutucu şekilde hareket etmesi, milletimizin yaşamını çekilmez hale getirmiştir. Bu keşmekeşlik içerisinde en çok zorluğu da gençler çekmektedir. % 30 sigortasız çalışanın bulunduğu bir ülkede bu oranın çoğunluğunu gençler oluşturmaktadır. Yardımlardan nemalanamayan, gelecek kaygısı çeken gençliğin biraz imkanı olanları başka ülkelere göç ederken imkanı olmayanlar ise geçimini sağlayamamakta ve psikolojik/sosyolojik hatta adlî sorunlar yaşamaktadır. Ülkenin içinde bulunduğu durumun hastalığı da reçetesi de bellidir. Demokrat Gençlik olarak bir an önce yetkilileri liyakatle iş yapmaya davet ediyoruz.” İstanbul - Yeni Asya

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