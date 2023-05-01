DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, 14 Mayıs seçimlerinde hukuksuzluklara, yolsuzluklara “‘Yeter diyeceğiz. Ege’nin güzel şivesiyle ‘yetti gari’ diyeceğiz” dedi.

Millet İttifakı’nın İzmir’de düzenlediği miting büyük bir kalabalık ve coşkuyla gerçekleştirildi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal,mitinge katılanlara teşekkür ederek başlarken, “Demokrasi bayrağını, demokrasi meşalesini bütün baskılara rağmen, bütün dayatmalara rağmen yere düşürmediniz. O açıdan teşekkür borcumuz var. Sadece teşekkür etmek yeter mi? Hayır. İşte bu meydan, bu ülkenin, o aziz milletin, Türkiye Cumhuriyeti’nin yarınlarının müjdecisidir. Türk insanı ile Türk insanı arasına duvarlar örmeye çalışanlara işte bu meydan cevaptır” dedi.

21 yılın itirafnamesi

AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın açıkladığı seçim beyannamesini aslında seçim beyannamesi eğil, 21 yılın itirafnamesi olduğunu söyleyen Uysal, “Beceriksizliklerinin, başarısızlıklarının itirafnamesi. Şimdi akıllarına gelmiş. Millet İttifakı olarak milletin önünde paylaştığımız belgelerden birtakım çalıntılar yaparak… Çalma işini biliyorlar. O işi iyi biliyorlar, Allah var. Haklarını teslim edelim. Mülakatı kaldıracaklarmış. 21 yıldır ÖSYM’de soruları çaldırdınız. Mülakatlarla binler, on binler, yüz binlerin, milyonların hakkını yediniz. Sanki bu 21 yılda bu kayırmacılığı, bu ahbap, çavuş düzenini bunlar icra etmedi, vaatte bulunuyorlar” diye konuştu.

Daha söyleyecek yalanları kalmadı

Türk demokrasisinin belki de en zor sınavına doğru yol aldığını söyleyen Uysal, “14 Mayıs, yeniden hukuksuzluklara, yolsuzluklara, bu yağma düzenine, bu haram saltanatına ‘yeter’ diyeceğimiz bir gün olacaktır Allah’ın izniyle. ‘Yeter’ diyeceğiz. Ege’nin güzel şivesiyle ‘yetti gari’ diyeceğiz. Yetti gari. Söyleyecek sözleri kalmadı. Söyleyecek yalanları kalmadı. Şimdi, muhalefeti eleştirmekle meşguller. Birtakım yaftalamalar yapıyorlar. Türkiye’de terör örgütleri ile iş birliği yapma imtiyazı. İnanıyorum ki bu ülkenin milli güvenlik şemsiyesi demokrasidir, hukuktur ve laikliktir. Bu değerleri içselleştireceğiz. İçselleştirmeyenler de içselleştirecek” şeklinde konuştu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA