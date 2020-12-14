"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Yılbaşında dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

14 Aralık 2020, Pazartesi 20:33
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün bir kez daha gerçekleşti. Toplantı dört saat sürdü.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan konu başlıkları:

TBMM'DE 2021 BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

TBMM'de sürmekte olan 2021 yılı bütçe kanunları görüşmelerinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Her küresel kriz döneminde olduğu gibi ülkemiz ekonomisiyle ilgili olumsuz değerlendirmeler yapılırken, hep biz farklı yaklaşımlar içerisinde olduk. Biz Türkiye olarak bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacağımızı söylemiştik. Daha önce ülkemizle ilgili olumsuz tablolar çizen kurumlar, değerlendirmelerini bizim dediğimiz yere getirmeye başladılar. Üretimin ticaretin ve finansın tek merkezli hale dönüşmesinin sıkıntıları pandemide daha iyi göründü.

ESNAFA KİRA VE HİBE DESTEĞİ

Yıl sonuna kadar yüzde yirmiden yüzde ona indirdiğimiz gaymenkul kiralarındaki stopaj oranını 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz.

Benzer şekilde yüzde on sekizden yüzde sekize indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını da 1 Haziran'a kadar yüz de sekiz olarak uygulamaya devam edeceğiz. Birçok sektörde yaptığımız KDV indiriminde de 1 Haziran'a kadar uzatmaya gitti.

Esnafımıza kira ve gelir kaybı desteği için hazırlıklara başladık. 

Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız.

İş yeri kira olan esnafımıza büyükşehirlerde aylık 750 lira diğer şehirlerde ise 500 tl kira yardımı yapacağız.  Önümüzdeki üç ay boyunca esnafımıza toplamda beş milyar tl bir hibe desteği vermeye planlıyoruz.

4 GÜNLÜK YILBAŞI KISITLAMASI KARARI 

Yerli aşı üretimiyle ilgili çalışmalarıda yakından takip ediyoruz. İnşallah bahar aylarında kendi aşımıza ulaşarak çok daha yaygın bir aşılama dönemine geçeceğiz. Sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık Perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır. 

NTV

Etiketler: yılbaşı, sokağa çıkma kısıtlaması
Okunma Sayısı: 496
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meclis bu hale de mi düşecekti?

    Krizin sebebi 3 kelime

    Dışişleri Bakanlığından ABD'ye tepki

    BM: 1,8 milyar kişi temiz sudan mahrum

    ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulayacak

    İşsizin ekmek parası da vergiye

    Türkiye'de 29 bin 617 yeni koronavirüs vakasına rastlandı

    Yılbaşında dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

    'AB'den tam üyelik sözünü yerine getirmesini bekliyoruz'

    İstanbul'da suya zam yapıldı

    İngiltere'de Kovid-19 mutasyona uğradı

    Benzine 17 kuruşluk zam kararı

    Almanya Cumhurbaşkanı: Salgının kontrolden çıkma riski var

    ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 306 bini aştı

    Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 51 milyonu geçti

    Aşı koruma garantisi vermiyor

    Arnavutluk'ta tansiyon düşmüyor: Gergin protestolar aralıksız devam ediyor

    'ABD ve Arap ülkeleriyle İran’ı durdurma konusunda anlaştık'

    Hemen aşı olmayacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bebekler ve anneler hürmetine yağmur duası
    Orhan GÜLER

    “Kadının yeri evidir; uçan kuş, yuvasına dönmeli!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kıbrıs’ın fethi ve DP’nin Kıbrıs diplomasisi
    Osman ZENGİN

    Antalya’da, iki hakaret dâvâsı…
    Hasan GÜNEŞ

    Beyin göçü, Bağdat ve İstanbul
    Ali FERŞADOĞLU

    Göreceli durumlar ve ahlâkî normlar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Nejat EREN

    Hayatı gayesine uygun yaşamak
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.