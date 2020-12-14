Yılbaşında dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün bir kez daha gerçekleşti. Toplantı dört saat sürdü.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan konu başlıkları:

TBMM'DE 2021 BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

TBMM'de sürmekte olan 2021 yılı bütçe kanunları görüşmelerinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Her küresel kriz döneminde olduğu gibi ülkemiz ekonomisiyle ilgili olumsuz değerlendirmeler yapılırken, hep biz farklı yaklaşımlar içerisinde olduk. Biz Türkiye olarak bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacağımızı söylemiştik. Daha önce ülkemizle ilgili olumsuz tablolar çizen kurumlar, değerlendirmelerini bizim dediğimiz yere getirmeye başladılar. Üretimin ticaretin ve finansın tek merkezli hale dönüşmesinin sıkıntıları pandemide daha iyi göründü.

ESNAFA KİRA VE HİBE DESTEĞİ

Yıl sonuna kadar yüzde yirmiden yüzde ona indirdiğimiz gaymenkul kiralarındaki stopaj oranını 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz.

Benzer şekilde yüzde on sekizden yüzde sekize indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını da 1 Haziran'a kadar yüz de sekiz olarak uygulamaya devam edeceğiz. Birçok sektörde yaptığımız KDV indiriminde de 1 Haziran'a kadar uzatmaya gitti.

Esnafımıza kira ve gelir kaybı desteği için hazırlıklara başladık.

Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız.

İş yeri kira olan esnafımıza büyükşehirlerde aylık 750 lira diğer şehirlerde ise 500 tl kira yardımı yapacağız. Önümüzdeki üç ay boyunca esnafımıza toplamda beş milyar tl bir hibe desteği vermeye planlıyoruz.

4 GÜNLÜK YILBAŞI KISITLAMASI KARARI

Yerli aşı üretimiyle ilgili çalışmalarıda yakından takip ediyoruz. İnşallah bahar aylarında kendi aşımıza ulaşarak çok daha yaygın bir aşılama dönemine geçeceğiz. Sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık Perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır.