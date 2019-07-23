Yıldırım: Revizyona Cumhurbaşkanı karar verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine revizyonu yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya cevap veren AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, “Cumhurbaşkanımız gerek kabine konusunda gerekse diğer konularda hangi adımları atacağına kendisi karar verecektir. Pozisyonun ne olacağının önemi yok” dedi.

AKP İzmir Milletvekili Yıldırım, İstanbul’da yapılan Türk-Amerikan İş Geliştirme Konseyi sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yıldırım, “Sayın cumhurbaşkanımız bugünlerde Ankara dışında. Hepimiz insanız. Dinlenmeye ihtiyacı var ama cumhurbaşkanımız tatilde bile dinlenmez. Orada da çalışır. Çalışmalarını bulunduğu yerde devam ettiriyor. Cumhurbaşkanımızın gerek kabine konusunda gerekse diğer konularda hangi adımları atacağına kendisi karar verecektir. Ülkemizin geleceği için, milletimizin refahı için, sorunların çözümü için biz bugüne kadar gayret ettik bundan sonrada gayret edeceğiz. Pozisyonun ne olacağının önemi yok” dedi. İzmir - aa AA

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