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1 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Yine çark ettiler

01 Temmuz 2022, Cuma 22:41
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, NATO ülkeleri arasında terörün tanımı konusunda tam bir mutabakat sağlanamadan İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğine peşinen destek ifadesinin, “Erdoğan’ın Türkiye’den ziyade kendini merkeze koyduğu dış politikasının son örneği” olduğunu belirterek, “Sahte kabadayı misali yine çark ettiler” dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine Türkiye’nin destek kararı hakkında değerlendirmede bulundu. NATO ülkeleri arasında terörün tanımı konusunda tam bir mutabakat sağlanamadan İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğine peşinen destek ifadesinin, “Erdoğan’ın Türkiye’den ziyade kendini merkeze koyduğu dış politikasının son örneği” olduğunu söyleyen Genel Başkan Uysal, “Sahte kabadayı misali yine çark ettiler” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın dış politikayı iç siyasette hamaset ve popülizm arasına hapsedip şahsi zaafiyetlerinin milli güvenlik açığına dönüşmesi ve ekonomi başta olmak üzere her sahada sıkışınca ‘dış politika husumetle yapılmaz’ diyerek, ‘sahte kabadayı’ misali tıpkı BAE, İsrail ve son olarak Suudi Arabistan ile olduğu gibi yine çark ettiğini söyleyen Uysal, “Bizler de zannettik ki dış politikada bir nefes sahası oluşturacaklar. Zannettik ki; Sayın Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik müzakereleri üzerinden ‘kriz meydana getirerek’ başta ABD ve diğer ittifak üyeleri ile uzun zamandır yaşanan yapısal problemlerde AKP eliyle ‘değerli yalnızlığa’ sıkışan ülkemiz için bir nefes sahası oluşturacak” diye konuştu.

VERMEK GİBİ DÜŞÜK PROFİLLİ BİR AMAÇ UĞRUNA VETO KALDIRILDI

Üçlü Muhtıra’da “tarih belirtilmeden” sadece “taahhüt şeklinde” ifade edilen hususlara ilişkin henüz somut adımlar atılmadan, “NATO Madrid Zirvesine İsveç ve Finlandiya’nın davet edilmesine Türkiye’nin peşin destek ifadesi”, AKP’nin / Erdoğan’ın Türkiye’den ziyade kendini merkeze koyduğu dış politikasının son örneği olduğunu söyleyen Gültekin Uysal şunları söyledi: “ABD tarafından, ‘Türkiye olumlu bir tavır geliştirmediği takdirde ABD Başkanı Biden ile bir görüşme olamayacağı’ üstü örtülü bir şekilde ifade edildi. Bunun üzerine, Türkiye iç politikasına yönelik fotoğraf vermek gibi düşük profilli bir amaç uğruna veto kaldırıldı.Sonuç olarak diyebiliriz ki; Rahip Bronson, Deniz Yücel, Cemal Kaşıkcı ve pekçok olayda olduğu gibi, iktidarın ‘ahbap çavuş ilişkisi’ ile yaptığı pazarlıklar, ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milletinin menfaatine ne de uluslararası politikada bir evrensel değer ve prensibe hizmet etmemiştir.”

TERÖRİZMİN TANIMI KONUSUNDA MUTABAKAT SAĞLAYAMADI 

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik süreçleri hakkında Türkiye, İsveç ve Finlandiya liderlerinin huzurunda 28 Haziran 2022 tarihinde Madrid’te imzalanan “Üçlü Muhtıra”da, “terörizmin tüm biçim ve tezahürleri ile mücadelede tam dayanışma ve işbirliği” söz konusu edildiğini dile getiren Uysal, “Ancak biliyoruz ki; uzun yıllardan beri NATO müttefiklerimizle terörizmin tanımı konusunda mutabakat sağlayamadık” dedi. 

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