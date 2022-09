''Yine hürriyet, yine adalet diyeceğiz''

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrasi Şehitleri; Başbakan Adnan Menderes ve Bakanları Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun idam edilişlerinin 61. Yıldönümü dolayısıyla İstanbul Topkapı’da bulunan Anıtmezarda düzenlenen törene katıldı.

Uysal, burada yaptığı konuşmada, “Elimizde kalmış sınırlı demokratik imkânlarla da olsa meşruiyetten ayrılmadan yine millet diyeceğiz, yine hürriyet diyeceğiz, yine adalet diyeceğiz” dedi.

“61 yıl evvel 16 Eylül’de iki bakanımızı, 17 Eylül’de ise başbakanımızı şehit eden zalim bir iradeyi bir kez daha telin ediyoruz”ifadelerini kullanan Uysal, “Bu vatanın, bu milletin kurtuluşu ve devletin kuruluşu uğruna isimli isimsiz ne canlar şehadete erdi. Adını sayamadığımız on binlerce şehit; her birinin derdi millet, her birinin derdi memleket! İşte bugün de ‘derdi millet’, ‘derdi memleket’ olan üç şehidimizin, işgalden kurtulan bu vatanın kurtuluşuna yarenlik etmiş, kuruluşuna eşlik etmiş ve nihayetinde milletimizin istikbali için büyük bir sorumluluk üstlenerek mücadelesini devam ettirmiş üç koca yiğidin şehit edilişinin yıl dönümünü idrak ediyoruz. 61 yıl evvel 16 Eylül’de iki bakanımızı, 17 Eylül’de ise başbakanımızı şehit eden zalim bir iradeyi bir kez daha telin ediyoruz” diye konuştu.

Yine HÜRRİYET ve yine ADALET

Uysal şöyle devam etti: “Onların bıraktığı bayrağı, her bir zerresi bir şehidin kanı ile boyanmış bu vatanı mukaddes bilmiş bizler için bir ‘vatan ve millet’ meselesi olan bu kutlu davayı, yıllar boyunca Anadolu’nun ücra köşelerine demokrat misyonun abide şahsiyetleri, liderleri, hizmetkârları hep taşımıştır. Bugün de ülkemizin içine düştüğü, doğru ile yanlışın yer değiştirdiği mühtedi demokratların, demokrasiyi bir konjonktürel program olarak görenlerin ülkeye kendi varlıklarını kaçınılmaz bir kadere dönüştürmek için elimizde kalmış sınırlı demokratik imkanlarla da olsa meşruiyetten ayrılmadan yine millet diyeceğiz, yine hürriyet diyeceğiz, yine adalet diyeceğiz.”

Nihat Orhan - İSTANBUL