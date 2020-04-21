Yoksullara ekmek dağıtmak suç mu?

Ücretsiz ekmek dağıtımı durdurulan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ‘paralel yapı’ söylemlerine tepki gösterdi.

RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programı canlı yayına bağlanan Seçer şunları söyledi: “Hafta sonu sokağa çıkma yasağında insanlar hazırlıksız yakalandılar. Normal şartlarda günlük 70 bin ekmek üretiyoruz. Üretimi arttırdık ve 35 bin ücretsiz ekmek dağıttık. Ücretsiz dağıttığımız ekmek, yoksul yerlere ulaşıyordu. İsteyen istediği kadar alabiliyordu. Amaç ihtiyaç sahiplerine ulaşmak. Geçtiğimiz hafta sonunu da planlarken genelgeyi gördük ve bu bizim ücretsiz ekmek dağıtımımızı sınırladı. Sadece Vefa sosyal destek tarafından ücretsiz ekmek dağıtımı yapılabiliyor. Benim belediye olarak halk ekmek fabrikam var. Vatandaşın da ihtiyacı olduğunu biliyorum ve ekmeği bedava dağıtmak istiyorum. Yasadışı bir iş değil, kanunlarda da var. Olağanüstü hal şartlarında ya da afet dönemleri gibi durumlarda, belediyeyi seferber etmek zorundayım, yasa böyle diyor.” Seçer, “paralel yapılanma” denmesiyle ilgili, “İyi niyetimizle, samimiyetimizle bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bizlere paralel yakıştırması yapıyorlar. Ben bunu kabul edemem. Hiçbir onurlu insan hiçbir siyasetçi bu suçlamayı kabul etmez. Siyaset bu kadar ucuz değil.”