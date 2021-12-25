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26 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Yoksullaşarak büyüyoruz

25 Aralık 2021, Cumartesi 19:45
İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale, “2016 yılından beri yoksullaşarak büyüyoruz. 2016-2019 döneminde Türkiye ekonomisi yıllık ortalama yüzde 3,79 hızla büyümüş olmasına rağmen, resmi yoksulluk oranı bu dönemde 1,51 puan arttı” dedi.

İYİ Parti’nin düzenlediği “İYİ Kalkınma Kongresi”nde ‘Yoksulluk ve Kapsayıcılık’ oturumunun sunumunu yapan Özlale, “Türk lirasındaki değer kaybı da ülkedeki yoksullaşmayı hızlandırmaktadır. Ekim 2016’dan Ekim 2021’e ihracatımızın birim değeri yüzde 11 artarken, ithalatımızın birim değeri yüzde 40,7 arttı. Bu iki değerin oranı olan ticaret haddindeki bozulma yoksullaştığımızı gösteriyor. TL’nin değer kaybıyla ithal ettiğimiz bir malı ödeyebilmek için daha çok ihracat yapmak durumunda kalıyoruz.” dedi. Prof. Özlale, ayrıca, “Yoksulluğu kişi başına gelirle hesapladığımızda tablo daha da dramatikleşiyor. Yoksulluk hesabında hanedeki her bireyi eşit kabul edip, eşdeğer fert medyan geliri yerine kişi başına medyan geliri kullandığımızda yoksul sayısının yüzde 50 eşiğe göre 1,74 milyon, yüzde 70 eşiğe göreyse 4,46 milyon kişi arttığını görüyoruz. Ülkemizde 2019 itibariyle kişi başına medyan gelirin yüzde 70’inin altında geliri olan 26,6 milyon kişi var” ifadelerini kulandı.

İstanbul - anka

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