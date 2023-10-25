“Yoksulluğu bitirdik” dedi

12. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kalkınma Planı üzerinde yapılan görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini cevapladı.

Yılmaz, “AK Parti iktidarlarının başladığı dönemde yüzde 30’un üzerinde mutlak yoksulluk vardı. Bugün artık istatistiki olarak ölçülmesi anlamlı olmayan düzeylere inmiş durumda. Artık istatistik kurumumuz bunları ölçmüyor. Çünkü Türkiye mutlak yoksulluk sorununu çözdü. Son 20 yılın en önemli başarılarından biri mutlak yoksulluk sorununu çözmüş olmamızdır. Bunları teorik olarak sıfırlamak mümkün değil. Tüm toplumu tam eşit hale getirmediğimiz sürece göreli yoksulluğu sıfırlamanız mümkün değil. Orada da hedef en aza düşürmek, daha aşağılara düşürmek” ifadelerini kullandı. AA

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