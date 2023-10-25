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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

“Yoksulluğu bitirdik” dedi

25 Ekim 2023, Çarşamba 17:00
12. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kalkınma Planı üzerinde yapılan görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini cevapladı.

Yılmaz, “AK Parti iktidarlarının başladığı dönemde yüzde 30’un üzerinde mutlak yoksulluk vardı. Bugün artık istatistiki olarak ölçülmesi anlamlı olmayan düzeylere inmiş durumda. Artık istatistik kurumumuz bunları ölçmüyor. Çünkü Türkiye mutlak yoksulluk sorununu çözdü. Son 20 yılın en önemli başarılarından biri mutlak yoksulluk sorununu çözmüş olmamızdır. Bunları teorik olarak sıfırlamak mümkün değil. Tüm toplumu tam eşit hale getirmediğimiz sürece göreli yoksulluğu sıfırlamanız mümkün değil. Orada da hedef en aza düşürmek, daha aşağılara düşürmek” ifadelerini kullandı.

AA

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  • Hüseyin İlhan

    26.10.2023 12:59:23

    Bunların yediği-içtiği milleitn yediği-içtiği ile aynı değil.Zira bu denli akıl-fikir serhoşu olmaları başka türlü izah edilemez.

  • Toygar

    26.10.2023 08:28:21

    "...Artık istatistik kurumumuz bunları ölçmüyor." Ölçmediğin şeyin olmadığını nereden biliyorsun? Sen yok deyince yok olmuyor.

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