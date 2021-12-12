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12 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Yoksulluğun kaynağı Beştepe’de

12 Aralık 2021, Pazar 17:00
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir’de partisinin Torbalı İlçe Teşkilâtı’nın Birinci Olağan Kongresi’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Rabbimiz ‘Sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz’ buyurmaktadır” ifadelerini izleten Babacan şunları söyledi: “Artık gerçekten yeter diyoruz. Bu milletin hassasiyetlerini istismar etmeyi bırakın. Halkımızın tertemiz dinî duygularını, millî duygularını şahsî siyasetinize alet etmeyin. Korku iklimini siz ürettiniz. Yoksulluk, açlık, sizin yanlış karalarınız yüzünden meydana geldi. Ürünlerin eksilmesine sebep olan, sizin kötü yönetiminiz. Tüm bu açlığın, korkunun, yokluğun, yoksulluğun kaynağı Beştepe’de. Başka yerde aramayın. Bizim inancımızda zorluk karşısında sabır vardır. Ama Sayın Erdoğan’a sesleniyorum; sebepler alemine bir bakın, orada kendinizi göreceksiniz.”

İzmir - Anka

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