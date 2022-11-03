Yoksulluk derinleşerek yayıldı

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, “Sosyal devlet olmanın gerekliliği, yoksulluğu bitirmektir, yoksulluğu yönetmek ve sürdürmek değildir ve bu, sizin için aslında bir utanç kaynağı olmalıdır.

Sizinle ne oldu biliyor musunuz? Halkımızın alım gücü her geçen gün değeri düşen Türk lirasıyla ve artan enflasyonla eridi, yoksulluk derinleşerek geniş bir tabana yayıldı ve Bakanlığınızın 2021 yılı faaliyet raporu da zaten bunu destekliyor” dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde konuşan Cesur, Bakanlığın verilerindeki rakamlara dikkat çekerken, “Geçen yıl 5 milyon 913 bin 515 hanenin sosyal yardımlardan yararlandığı, 2 milyon 476 bin 457 hanenin ise düzenli sosyal yardım aldığı belirtiliyor, öz ailesinin bakımını sağlayamadığı için 141 bin 275 çocuğa sosyal ve ekonomik destek verildiği yazıyor. Bakımsız ve sağlıksız hane sayısı 30 bin 363, genel sağlık sigortası borçlusu sayısı 9 milyon 400 bin, gıda yardımı alan kişi sayısı 11 milyon” şeklinde konuştu. AA

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