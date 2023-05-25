“Yol köprü yaptık, birileri çok çaldı”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, iktidarın propaganda malzemesi yaptığı köprü, otoyol, yerli otomobil, gemi, uçak, İHA, SİHA, hastane gibi projelerin gerçek yüzü, millete yüklediği maliyeti, onlarda da yapılan ihale vurgunlarıyla ilgili Yeni Asya’nın sorusuna eski bir AKP’linin, “Tabii yollar, köprüler, hastaneler yaptık, ama zaten vazifemizdi yaptık. Ancak birileri bu yapılanlardan çok kazandı, çok çaldı. Yolsuzluk anormal boyutlara ulaştı. Memleketin, Müslümanın ahlakını bozduk. Allah affetsin, Sonumuz hayır olsun” dediğini hatırlatarak cevap verdi.

Mehmet Kara - Ankara

[email protected] Kuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı seçilmesiyle yolsuzluk ve hırsızlığın üzerine gidileceğini, denetim olacağını, kurumsallaşmış bir devlet yapısı olacağını ifade etti. Tüm ihaleleri yolsuzluk aracı yaptılar Döviz rezervlerinin satıldığını söyleyen Kuşoğlu, “Yüzde 10’larla döviz borçlanıyorlar, Tüm ihaleleri yolsuzluk ve hırsızlık aracı yaptılar, devlet adabını, toplum ahlakını bitirdiler. PKK ile görüşüp legalleştirenler de bunlar. Savcıların yolsuzluk iddiaları için soruşturma açamamasının gerekçesi az-çok anlaşılır fakat oy veren vatandaşın bir dakika durup bu gerçekçi iddialar karşısında ‘Acaba doğru mu?’ deyip, düşünmemesi anlaşılır değil. Hele de kendisinin soruşturulsun dememesi hiç değil!” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Patatese, soğana beni kurban etmeyin” dediğini hatırlatan Kuşoğlu, “Patates, soğan demek geçim sorunu demek, geçim önemlidir hala anlayamamış ama asıl anlamadığı asıl derdin geçimin de ötesinde yaşam, özgürlük ve demokrasi olduğu. Konu patates, soğan değil, konu ülkemiz, geleceğimiz!” diye konuştu.

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