Yolsuzluğu kim arttırdı?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye’yi biz hallederiz” sözlerine tepki gösterdi.

Babacan, “Sayın Erdoğan’ın seçime beş kala bu konuları hatırlıyor olması, aslında bizim de olumlu karşılamamız gereken bir durum. 20 yıllık iktidardan sonra eğer hâlâ yolsuzluktan bahsediyorsa, rüşvetten bahsediyorsa önce oturup, başını iki elinin arasına alıp ‘ben nerede hata yaptım’ diye sorması lazım” dedi. Babacan, “. Son dört yılda ne oldu? Bu ülkede son 4-5 yıldır yolsuzluk artıyor mu? Artıyor. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün yolsuzluk endeksi var. Niye Türkiye her yıl o listenin dibine iniyor? Bu, kimin iktidarı zamanında oldu?” diye sordu. Ankara - Anka

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