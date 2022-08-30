DP GENEL BAŞKANI UYSAL: AKP SİYASÎ VAK’A OLMAKTAN ÇIKIP ADLÎ VAK’AYA DÖNÜŞTÜ. KARŞIMIZDA YAĞMA İÇİN ORGANİZE OLMUŞ SİYASÎ GÖRÜNÜMLÜ BİR ŞEBEKE VAR.

HUKUKSUZLUK, YOLSUZLUK, YOKSULLUK

“Bu noktada ülkenin maruz kaldığı hukuksuzluk ve yolsuzluklarla yoksulluğun kalıcı hale geldiği bir Türkiye portresiyle karşı karşıyayız. Ülke demokrasi ve hukukta küme düştü, yoksulluğu arttıran bir koridora girdi.”

SEÇİM ÖNEMLİ BİR EŞİK OLACAK

“Seçimler ‘Devleti ele geçireceğiz’ diyerek yola çıkıp kamu kaynaklarını, gücünü, kolluğunu, istihbaratını siyasî hedefleri için araç olarak kullanmaktan çekinmeyen bir anlayışın tasfiyesi için önemli bir eşik olacak.”

***

Yolsuzluğun odağı haline geldiler

AKP'nin siyasî vak’a olmaktan çıkıp adlî vak’aya dönüştüğünü dile getiren dp lideri Uysal, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız savcı ve hakimleri görev yapabiliyor olsa Adalet ve Kalkınma Partisi de yolsuzluğun odağı olmaktan kapatılma davasıyla karşı karşıya kalır” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP’nin bir siyasî vak’a olmaktan çıkıp bir adlî vaka’ya dönüştüğünü belirterek, “Bu kadar yolsuzluğun müsamaha gösterildiği, yolsuzluk yapanların yurt dışına gönderildiği büyükelçi yapıldığı böyle bir süreçte yolsuzluğu içselleştirmiş, tabandan tavana, yukarıdan aşağıya bir siyasi örgütün ötesinde kamu kaynaklarının bilerek ve istenilerek yağmalanması için organize olmuş karşımızda bir siyasi görünümlü şebeke olduğunu görüyoruz” diye konuştu. Partisinin Trabzon’da il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Uysal, bir sanatçının beyanı nedeniyle tutuklama talebiyle mahkemelere sevk eden savcıların, yolsuzluklarla ilgili neyi beklediklerini merak ettiklerini ifade ederek, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız savcı ve hakimleri görev yapabiliyor olsa Adalet ve Kalkınma Partisi de yolsuzluğun odağı olmaktan kapatılma davasıyla karşı karşıya kalır” dedi.

HUKUKSUZLUK VE YOLSUZLUKLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Seçim döneminin yaklaştığını söyleyen Uysal şunları söyledi: “Seçimin sıcak atmosferine eylül ayıyla birlikte gireceğimiz, yüksek gerilim hattında seyredeceğimiz can alıcı pek çok meselesi olan memleket gündeminin daha yükseklere tırmanacağı bir süreç olacağı inancındayız. Belki de Türk demokrasisinin en zor sınavı diye tahmin ettiğimiz önümüzdeki seçimler adeta ‘devleti ele geçireceğiz’ diyerek yola çıkanların kamu kaynaklarını, gücünü, kolluğunu, kamu istihbaratını kendi siyasi hedefleri için bir araç olarak kullanmaktan çekinmeyen bir anlayışla beraber Türkiye’de önemli bir eşik olacağına da inanıyoruz. Bu noktada ülkenin maruz kaldığı hukuksuzluklar, yolsuzluklar maalesef ülkede yoksulluğun kalıcı hale geldiği bir Türkiye portresiyle de karşı karşıyayız. Bu büyük ülkede herhalde bir millet bir devlet için şundan daha büyük bir felaket olamaz yetişmiş insan gücünün kendi ülkesinde bir gelecek hayali kuramadığı bir ülke kimsenin hayal ettiği bir Türkiye değildir.”

SAVCILAR NEYİ BEKLİYOR?

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyerek sınırsız yetki, sıfır denetim düşüncesi ile bir modelin Türkiye’ye dayatıldığını söyleyen Uysal, “Daha fazla yoksullaştığımız, enflasyonun çift hanelerde olduğu, işsizliğin faizlerin iki katına çıktığı Türkiye fotoğrafı ile karşı karşıyayız... Özellikle bugün ortalığa saçılan adeta kanalizasyonun patlaması gibi yolsuzluklarını usulsüzlüklerin ortaya döküldüğü noktada bir sanatçıyı beyanı nedeniyle tutuklama talebiyle mahkemelere sevk eden savcıların, yolsuzluklarla ilgili neyi beklediklerini biz de merak etmekteyiz” dedi.