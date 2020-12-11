Yolsuzluk milli güvenlik tehdidi olsun

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal yaptığı açıklamada Millî Güvenlik Kurumu’na teklifte bulunarak “Millî Güvenlik Kurulu, Millî Güvenlik Siyaset belgesini güncellemeli ve ‘Yolsuzluğu’ Millî Güvenliği tehdit eden bir unsur olarak kabul ve ilân etmelidir” dedi.

Gültekin Uysal, sosyal medya üzerinden 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamasında AKP’yi sert sözlerle eleştirerek, “AKP döneminde 18 yıldır Anadolu’nun Moğol İstilâsından buyana gördüğü en büyük yağma, yalan harekâtı ile karşı karşıyayız” dedi. Dört nala felakete koşuyoruz Uysal, “Demokrat Parti olarak namussuzlarla kazanacağımıza namuslu insanlarla kaybedelim” anlayışı içinde olduklarını ifade ederek “İnanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti namuslu ellerde olsun, bu bütçenin üçte ikisi ile bile Türkiye yönetilir” diye konuştu. Mesajında, “Ne siyasî, ne idarî, ne adlî, ne de kamuoyu denetimi maalesef Türkiye’de sistematik hata veren ve kirli kaynaklarla finanse edilen siyasi sistem dolayısıyla yapılamıyor” diyen DP Lideri Uysal, “Sınırsız yetki-sıfır denetim mantığıyla getirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dolayısıyla yolsuzluk ve usulsüzlükler derinleşmiş ve Türkiye siyasî, iktisadî manada dörtnala felâkete koşmaktadır” ifadelerini kullandı.

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