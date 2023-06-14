CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünün görüntülerini “Yolu doğru olanın yükü ağır olur. Yolumuz doğrudur ve yükümüz ağırdır. 85 milyonun yükünü çeken bir partiyiz. Bu ülkeye demokrasiyi gerçek anlamda getirinceye kadar yolumuza inançla, kararlılıkla devam edeceğiz” notuyla paylaştı. Kılıçdaroğlu konuşmasında, “Ben bir genel başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın. Gemiyi limana sağlam götürmek, yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka