YSK, Türkiye’nin önünü açacaktır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde İstanbul Gönüllüleri’yle buluşmasında konuştu.

İmamoğlu, “İstanbul’da seçimin sonuçlanmaması adına birileri ellerinden geleni yapıyor. Bazılarının söylediklerine ve yaptıklarına inanın dışarıdaki kargalar bile gülüyor. Siz de gülün. Tepkimizi gülerek göstereceğiz. Bizler zeki insanlarız. Bir sürü itirazlarda bulundular, elbette itiraz etmek demokratik bir hak, ama 40 yıl düşünsem aklıma gelmeyecek tartışmalar açtılar. “Bir şeyler oldu, ama tam anlatamıyoruz. Bir şeyler var. Aslında CHP de bir şey yapmadı, ama bir şeyler olduğunu düşünüyoruz.” Böyle bir komedi dünya tarihinde yok. İmamoğlu’nu İstanbul sevdi, ama iyiliği sevdi, paylaşmayı sevdi, oy versin- vermesi kucaklayanı sevdi. Dolayısıyla bu seçim bitmiştir, bu seçimin sonucu nettir. YSK’ya itiraz etmiş olabilirler, ama YSK yarın en doğru kararı verecek ve Türkiye’nin önünü açacaktır, bu kadar net” dedi.