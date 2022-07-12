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13 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

YSK’ya zerre kadar güvenim yok

12 Temmuz 2022, Salı 22:47
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim güvenliğiyle ilgili “YSK, bu memlekette kanunun dışında iş yaptı. Nasıl güveneceğiz? YSK’yı elinde tutan, oradaki bilgi işlem sistemine üç kişiyi koyar. ‘Arkadaş, beni yüzde 52 çıkarın’ der ve bakarsın yüzde 52 çıkmış. Şu andaki hükümete de devlet yapısına da YSK’ya da zerre kadar güvenim yok. Hatta biz parmak boyamayı önereceğiz. İlkel ama maalesef her türlü oyunu oynuyorlar” dedi.

Ankara - anka

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