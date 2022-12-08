DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM Genel Kurulu’nda AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın attığı yumrukla yaralanarak hastaneye kaldırılan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Babacan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle: “Milletimizin bütçesi görüşülürken dil yerine yumrukların konuşması ülkemize yakışmıyor. TBMM, demokratik değerlerimizin ve sorunların çözümünün adresidir, kaba kuvvetin değil. Kavga nedeniyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Milletvekili Sayın Hüseyin Örs’e acil şifalar diliyorum.”

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