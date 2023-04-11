Yürütmeyi de, Meclis çoğunluğunu da alacağız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara İl Başkanlığının düzenlediği iftar programında konuşma yaptı.

Altılı Masa’nın dağılmasını bekleyenlerin masadaki tutumu görerek huzursuzluk yaşadığını savunan Davutoğlu, “O masada ümit bekleyen aziz milletimiz ise bir kez daha geleceğe ümitle bakmanın coşkusunu yaşadı. İşte dün de yine ihtilaflar çıkacak diye ortalıklarda dolaşanlara inat, milletvekili aday listemizi açıkladık ve milletvekili aday listelerinde beş parti ortak bir tavırla, fedakarlıkla bir araya geldi. İYİ Parti ayrı bir liste ile girdiğinde, Millet İttifakı hem yürütmeyi hem de yasamadaki çoğunluğu elde edecektir” diye konuştu. Ankara - Anka

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