Yüzde 127 zammı böyle örtemezsiniz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan tüketim tutarını 7 kilovata, aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkartıyoruz” açıklamasını tepki gösterdi.

Babacan’ın Twitter’dan konuyla ilgili paylaşımı şöyle: “Daha Eylül ayında 8,30 olan dolar kuru aralıkta 18’e çıkıp 13’e düşünce “başardık” dediniz. Şimdi de elektrik faturalarına % 127 zam yapıp sonra da kilovat hesaplarıyla indirim yapmış gibi gösteriyorsunuz. Ülkeyi algıyla değil bilgiyle yönetin. Beceremiyorsunuz.” Haber Merkezi

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