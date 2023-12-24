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Yüzde 48'i büyütmeliyiz

24 Aralık 2023, Pazar 23:44
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin Osmaniye İl Başkanlığı’nın 14’üncü Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

“Her şeye rağmen, bütün dayatmalara, kısıtlamalara rağmen Millet İttifakı’ndan yana irade koymuş, demokrasiden yana taraf olmuş yüzde 48’i büyütmek bizim sorumluluğumuzdur” diyen Uysal, “Onu örselemek, bizim sorumluluğumuz değildir. Milletin umudunu örselemektir. Milletin halinin kötü olmasından daha kötüsü büyük bir ümitsizlik içerisine düşmesidir. Bugün, içerisine düşmüş olduğumuz bu ümitsizlik sarmalından çıkaracak olan da yine bizleriz, siyasi partilerdir. Bu noktada sorumluluğumuzun bilinci içerisinde, demokrasiyi bir sorumluluk rejimi olarak addederek, Demokrat Parti olarak makul, yapıcı anlayışımızı, dün olduğu gibi bugün de sürdürmenin gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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