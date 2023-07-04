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4 TEMMUZ 2023 SALI - YIL: 54

Yüzde 48’i kendi elimizle dağıtmayalım

04 Temmuz 2023, Salı 16:11
CHP mİlletvekİlİ Enİs Berberoğlu, “Tartışmalarla öyle bİr İzlenİm doğdu kİ sankİ bİz yüzde 10 aldık, karşı taraf da yüzde 50 değİl sankİ yüzde 90 almış gİbİ. Almış olduğumuz yüzde 48’i kendİ elİmİzle dağıtmayalım” dedİ.

CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu, “29 Mayıs itibarıyla biz yüzde 48’i çöpe atmış durumdayız ve bu durum benim ciğerimi yakıyor çünkü karşı taraf, seçime girerken bizden daha fazla korkuyordu” dedi. Radyo Sputnik’e konuşan Enis Berberoğlu’nun açıklamaları özetle şöyle: “Bir seçimde yenilmek insanlara ağır gelebilir ve bundan dolayı hesap sormak da isteyebilir, doğal haklarıdır. Kimi isterlerse yakasına yapışsınlar ve hesap sorsunlar. 29 Mayıs itibariyle biz yüzde 48’i çöpe atmış durumdayız ve bu benim ciğerimi yakıyor. Çünkü karşı taraf seçime girerken bizden daha fazla korkuyordu. Hatta açıkçası karşı taraf kaybettik gözüyle bakıyordu. Biz kazanamadık ama karşılarında hala yüzde 48 duruyor. Tartışmalarla öyle bir izlenim doğdu ki sanki biz yüzde 10 aldık karşı taraf da yüzde 50 değil sanki yüzde 90 almış gibi. Sanki biz hezimete uğramışız gibi. Almış olduğumuz yüzde 48’i kendi elimizle dağıtmayalım. Yüzde 48’in korkusunu karşı tarafa böyle hissettirmemekle ne kazanacağız? Bu ülkede bizler azınlık değiliz.”

 

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