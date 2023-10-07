Yüzde 50.2: Mafya siyasetle iç içe

Metropoll Araştırma, Türkiye’de son yıllarda gündemden düşmeyen mafya-siyaset ilişkisini araştırdı.

Araştırma sonucuna göre, toplumun yüzde 50.2’si, Türkiye’de mafya ile siyasetin ilişkili olduğunu düşünüyor. Buna inanmayanların oranı ise yüzde 31.9’da kaldı. Mafya-siyaset ilişkisine inanmayan seçmenlerin büyük çoğunluğunun MHP’li olması ise dikkat çekti. Artı Gerçek’in haberine göre, Metropoll Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar’ın “Seçmenlerin yarısı mafya ile siyasetin ilişkili olduğunu düşünüyor.

Yapılan yanlış işler bir gün bir şekilde ortaya çıkabiliyor” mesajıyla paylaştığı ankette, seçmenlere “Mafya ve siyasetin ilişkili olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltildi. 28 ilde 1807 kişi arasında yapılan ankette, HDP/Yeşil Sol seçmeninin yüzde 78.2’si, TİP seçmeninin yüzde 72’si, CHP seçmeninin de yüzde 64.7’si mafya ile siyasetin ilişkili olduğunu söyledi. İktidar partileri AKP ve MHP’de ise bu oranın düşüklüğü dikkat çekti. Ankete katılan AKP seçmeninin yüzde 28.7’si, MHP seçmeninin de yüzde 19.6’sı “evet” yanıtını verdi.

