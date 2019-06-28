Yüzümüzü karartan çok hadise oluyor

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM Başkanlığı’na gelmesi beklenen yeni yargı paketi düzenlemesiyle ilgili, “İfade özgürlüğünü ilgilendiren yargı kararlarına karşı kanun yolu güvencesi artırılıyor. İfade özgürlüğü noktasında ciddi rahatlama sağlayacağız” dedi.

Özkan, haftaya Meclis’e sunulması beklenen ve 15 Temmuz’dan önce Genel Kurul’da yasalaştırılması planlanan yargı paketi düzenlemesinin detaylarını DHA muhabirine anlattı. Yeni düzenleme ile halkın yargıya olan güveninin artacağına değinen Özkan, şunları söyledi; “Mahkeme kararlarının vatandaşların vicdanlarında yer bulmasını sağlayacak bir düzenleme. Hızlı yargılamadan bahsetmiyoruz, makul yargılamayı hayata geçirmek suretiyle vatandaşların yargıya olan güvenini hayata geçireceğiz. Basın camiasında ifade özgürlüğü ile ilgili Batı’da pek çok yüzümüzü karartan hadise olabiliyor. Bunlar yapılmış olan mevcut yasal düzenlemelerden de kaynaklanıyor. Bu noktada ifade özgürlüğü ile ilgili düzenlemeler geliyor.”

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