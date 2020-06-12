Z kuşağından Cumhur’a hayır

Gezici Araştırma Merkezi tarafından, Türkiye genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 12 ilde 18 ilçede ‘Z kuşağı anketi’ yapıldı.

Araştırma 20 yaş ve altını temsil eden bin 62 kişilik Z grubuyla yüz yüze gerçekleşti. Sözcü’nün haberine göre, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı ve Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Çalışmalar Uzmanı Murat Gezici’nin “Z kuşağına Ait Araştırma Raporu”nda öne çıkanlar şu şekilde: “2018’de ilk kez oy kullananların yüzde 76.7’si Cumhur İttifakı’na oy vermedi. Şu an 20 yaş ve altında bulunan milenyum sonrası bireyler Z kuşağı olarak tanımlanıyor. 2023 seçimlerinde her 5 kişiden biri Z kuşağı olacak. Bu yeni seçmenin önünde set oluşturanlar seçimin kazananı olamayacak. Seçimin kaderi Z kuşağının elinde. Gerek iktidar ve gerekse muhalefetin Z kuşağına uygun politikalar belirlemesi şart.” Literatürde 1980’den önce doğmuş nesil X, 1980-2000 arası doğmuş nesli ise Y kuşağı olarak adlandırılıyor.

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