Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, depremde hastanelerin kamu kuruluşlarının çökmesi ile ilgili, “Bunun hesabını verecekler kimlerse, eğer dünyada kurtulurlarsa ben de diyorum ki: Zalimler için yaşasın cehennem” dedi.

Recep Gören - ANKARA

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, 6 Şubat tarihinde 10 ilin büyük bir deprem felaketi yaşadığını, deprem sonrası milletin sel olup akarken ülkeyi yönetenlerin zamanında müdahale etmedikleri için tarih önünde hesap vereceğini söyledi. Tokdemir, “Yaşadığımız afette çıkaracağımız dersler var. Yaşadığımız bu depremde milletimiz sel oldu aktı fakat ne yazık ki bu yüce devletimizi yönetenler tarih huzurunda, Allah’ın huzurunda yapılacak bir yargılamada hiç kimsenin beraat edeceği yok” dedi.

Tokdemir, “Ben bugün, bu Mecliste bir seçim kararı alınacak, gideyim son defa bir konuşma yapayım, hemşehrilerimin sesi olmak adına, burada olmak adına geldim, yoksa bugün burada bulunmak da bana zül geliyor. Derdimiz birilerini eleştirmek değil. Bundan sonra yapacaklarımızı da konuşacağız. Herkes aklını başına almalı, kendini yargılamalı.

Vebali yönetenlerin omuzlarında

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Tokdemir, deprem günü yaşadıklarını şöyle anlattı: “Sabahın 08.00’inde bir tweet attım ‘Biz şu an ne ekmek istiyoruz ne su; arama ve kurtarma ekipleri istiyoruz, on binlerce insanımız, canımız enkaz altında’ dedim. Gittik, buluştuk; 3 Bakanımız oradaydı öğleye yakın, 3’ü de benden çaresizdi. ‘Ne oluyor?’ dediğimizde ‘Bunu içeride konuşalım’ dediler. Neyi içeride konuşacağız arkadaş? AFAD denilen merkezin yıkılmış -daha yapılalı üç, dört sene olmuş- İl Jandarma Alay Komutanlığına gittik, oranın binası çökmüş. Hastanesi çöktü, devletin yaptığı bütün kamu kurum kuruluşları, yeni yapılan hastaneleri çöktü. Bunun hesabını verecekler kimlerse, eğer dünyada kurtulurlarsa ben de diyorum ki: Zalimler için yaşasın cehennem. Çünkü bu kadar insanın vebali bu yüce devleti yönetenlerin omuzlarında, sırtında; kimse kendini bundan ayıklamasın.”